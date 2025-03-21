東深供水工程四次擴建改造　增強儲水能力

金湖泵站內的水泵是讓水逆流的關鍵機器，東江水經過這個泵站後，水位已到達海拔46米（圖源：大公報） 中評社北京3月21日電／據大公報報導，石馬河是一條發源於深圳市龍華區民治街道境內的大腦殼山、向北流至橋頭鎮再匯入東江的天然河流，河長8.8公裡。為了能夠引流東江水到香港，最終中央決定動工將這條天然河流倒流，東深供水工程在這個背景之下，正式動工。



東莞橋頭泵站是東江湖水的引水口，泵站將水抽入石馬河，然後水再透過司馬、馬灘、塘廈、竹塘、沙嶺、上埔、雁田泵站，不斷抽水，逐步將水位從海拔2米，提升至46米，最終在最高點，自然流向深圳水庫，供水香港，是名副其實的東江之水越山來。及後，隨著香港的發展愈來愈蓬勃，對淡水需求進一步提升，東深供水工程又再進行了三次擴建及一次改造。



東江水供港 累計300億立方米



三次擴建分別於1974年、1981年及1990年進行，主要為擴大抽水設備，擴大泵站的規模、增強儲水能力及引進新技術，以進一步滿足香港經濟高速發展對淡水的需求。2003年，東深供水工程又完成了一次全面改造，為了保障水源的潔淨，建構了全封閉的專用管道，實現了輸水系統與天然河道分離。又引入智能化調度系統，實時監控水量水質。原本的8級泵水站，也在這一次改造中升級為4級泵站體系，包括太園、蓮湖、金湖、旗嶺4個泵站，優化能源耗量與地形適應性。供水量從初期的年供0.68億立方米，經三次擴建後增至17.43億立方米，改造後達24.23億立方米。截至2025年，累計對港供水超過300億立方米。