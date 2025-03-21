低空經濟下月起飛　各顯神通

李家超與陳美寶參觀展覽攤位，瞭解低空經濟項目最新進度（圖源：大公報） 中評社北京3月21日電／據大公報報導，特區政府去年在施政報告提出要制訂低空經濟發展策略和行動計劃，昨日（20日）在科大舉辦低空經濟“監管沙盒”啟動禮，公布首批38個試點項目，涵蓋無人機配送外賣和藥物等物資、空中監測、緊急救援、系統技術等多個領域，部分試點項目將從4月起開始試驗，首階段試驗期為六個月。



行政長官李家超表示，“監管沙盒”試點項目啟動，象徵低空經濟開展“八仙過海，各顯神通”時代，低空經濟不再是空中樓閣，而是讓公眾“看得見、摸得到”。低空經濟能為市民帶來智慧生活新體驗，成為推動經濟增長的重要引擎。



政府早前接獲72份低空經濟“監管沙盒”試點項目的申請，經發展低空經濟工作組審批後，選出其中38個項目作為首批試點項目。李家超在啟動禮上致辭時表示，低空經濟是國家戰略性新興產業，也是發展新質生產力的範例。特區政府積極投入和推動低空經濟。低空經濟不但可以衍生一系列產業，應用場景亦非常廣闊，潛力巨大，除了能夠提升城市管理和商業效率，更可以為市民帶來智慧生活的新體驗，成為經濟的新增長引擎。



提供創新科技試驗田孵化器



李家超表示，啟動“監管沙盒”目的是讓低空經濟“飛得穩、飛得遠”，讓企業、學術界及政府部門等，以先行先試方式，為低空經濟構建示範項目，為創新科技提供安全的“試驗田”和“孵化器”，從而制定出適合香港的低空經濟生態環境。



李家超表示，啟動禮代表低空經濟開展“八仙過海，各顯神通”的時代，“這時代不再是空中樓閣，而是一道智慧天梯，為我們登高望遠，帶來天際機遇。”



首批獲選的項目包括內地企業、本地公司、政府部門和大學研發機構，用途涵蓋無人機配送、緊急救援、建築保養、維修和安全檢查等。昨日的啟動禮現場共開設了15個展示區，其間，李家超與不同展示區的負責人交流，瞭解項目最新進度。