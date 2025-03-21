中評社北京3月21日電／網評：美俄餐桌上多了一道“烏克蘭電力”



來源：大公報 作者：周德武



3月19日，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基進行了一個小時的通話。與特朗普高調宣布與普京通話的興奮勁相比，此次通話低調了許多，更像是美方的例行公事。



特朗普向澤連斯基通報了美俄首腦通話的內容，以及有意控制烏克蘭電力產業的新想法。澤連斯基稱，“通話是積極、坦率和富有實質內容的”。特朗普稱，通話進行得很好，“目的是讓俄羅斯與烏克蘭的需求保持一致”。這是自上月底兩人在白宮鬧僵以來的第一次通話，也是雙邊關係的一次明顯修復。



2月28日澤連斯基被趕出白宮，特朗普撂下一句話：“等他在和平問題上想清楚了，歡迎回來。”之後歐洲主要國家領導人紛紛向澤連斯基施壓，要求他向特朗普道歉。一些西方媒體乾脆手把手教起澤連斯基，說你不能太感情用事，要向馬克龍和斯塔默多多學習，看看他們在白宮是怎麼行事的，起碼要在特朗普面前竭盡阿諛奉承，稱讚特朗普偉大。但問題是，特朗普與澤連斯基彼此不睦，早在2019年就結下了樑子，在攸關特朗普政治命運的大問題上，澤連斯基沒有對當時的民主黨總統候選人拜登在烏商業活動展開貪腐調查，這是大是大非問題，特朗普很難原諒澤連斯基的選邊站隊。



雖然澤連斯基一百個不情願，但胳膊擰不過大腿，他還是以自己的方式，為特朗普尋找台階。3月4日，特朗普在參眾兩院聯席會議上宣讀了澤連斯基寫給他的道歉信。此前，澤連斯基在接受媒體採訪還不時流露出自己在媒體面前挑戰特朗普權威“感到後悔”。



上周，美烏雙方在沙特吉達會談，烏方不僅表示願意與美方簽署礦產換安全協議，而且也同意美方的提議，即無條件臨時停火一個月，以此向美國做足姿態。



雖然特朗普此次通話沒能說服普京接受無條件停火一個月，但普京還是給了特朗普一點面子，同意暫停對烏克蘭能源基礎設施攻擊一個月。烏克蘭只能接受，並對特朗普千恩萬謝。澤連斯基不忘按照美方的口徑，將“能源”和“基礎設施”兩個單詞分開表述，以示與俄方立場的區別。