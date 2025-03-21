港低空經濟首批試驗38項目　安全與創新並重

陳美寶強調，安全是試驗過程中的重要考慮因素。（資料圖） 中評社香港3月21日電／香港政府正積極推動低空經濟發展，首批“監管沙盒”試點項目已正式出爐，共計38個項目獲選。運輸及物流局局長陳美寶今日（21日）表示，這些項目是從72個申請者中經嚴格審批後選出的優先試驗項目，涵蓋物流配送、空中交通管理系統、緊急救援、貨物配送及公共基礎設施巡查等多個範疇。



大公文匯全媒體報導，陳美寶透露，試點項目將遍布香港不同地區，數碼港及科學園作為主要場地夥伴，將提供試驗場地。例如，有項目將在科學園的多座大樓上進行試飛，並計劃逐步擴展至馬鞍山海濱區域；而在數碼港的試驗項目則會延伸至南丫島、馬灣和長洲等地。



她強調，安全是試驗過程中的重要考慮因素。無人機配備了螺旋槳等安全裝置及後備功能，以應對突發情況並確保有合適地點降落。此外，3間本地大學將作為技術夥伴，利用其實驗室研發無人機的自我防禦措施。在無人機運作期間，將有另一架無人機在附近進行監測，確保飛行安全。目前，當局要求申請者在安全設定模式下進行試驗，初期以人手操作為主，並限制在視線範圍內飛行。



陳美寶提到，現行法例允許無人機最大重量為25公斤，但當局正積極檢討並計劃放寬至150公斤，以便採用更先進的無人機技術並承載更重的物件。她表示，希望通過“拆牆鬆綁”的方式，吸引更多項目參與試驗，推動低空經濟的創新發展。