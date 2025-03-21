黑龍江在港舉辦經貿盛會深化兩地合作

中評社北京3月21日電／據新華社報導，沃野千里的中華糧倉、持續火熱的冰雪經濟、向北開放的門戶樞紐……黑龍江省商務廳主辦的“黑龍江——香港投資合作交流會”20日在香港舉行，徐徐展開的“龍江畫卷”吸引眾多嘉賓的目光。



此次投資合作交流會以“龍港合作創未來”為主題。現場人頭攢動，香港客商紛紛駐足，細細品味黑龍江優勢產業發展的潛力和商機。“雖隔千里，心向同頻。”龍港兩地嘉賓道出了合作的心聲。



黑龍江省商務廳廳長李繼剛表示，這次交流會是黑龍江省近年來舉辦規模最大、規格最高的境外經貿盛會，也標誌著龍港兩地經貿合作邁上新台階。希望兩地企業以此為新起點，共同繪就一幅跨域聯動的壯闊圖景。



在“4567”現代化產業體系展區，哈爾濱工業大學先進技術研究院的機器人手臂靈活抓取物品，AI數字人用幽默的語言與觀眾互動。“沒想到黑龍江的科技產品這麼‘潮’！”圍觀的香港客商們連聲誇贊。



在“九珍十八品”展區，東北黑蜂蜂蜜、刺五加茶引得嘉賓駐足；在“黑土優品”展台，香港客商輕拈一把五常大米，感嘆“顆粒晶瑩，煮飯定是香滑”……



活動間隙，黑龍江和香港兩地企業家圍坐在對接洽談區，交換名片，討論合作空間。其中，一位香港服裝行業的設計師對黑龍江靺鞨綉等非遺產品表現出濃厚興趣：“香港的時尚設計加上非遺元素，一定能打造爆款！”



交流會的大屏幕上不斷滾動更新簽約信息。黑龍江和香港兩地政府部門、社團組織紛紛簽署合作協議。在經貿合作方面，企業間簽署的37份協議涵蓋農產品深加工、生物制藥、新能源、國際物流、金融等領域，總金額達169.4億元人民幣。