美聯儲政策安撫　美股暫獲喘息

中評社北京3月21日電／據新華社報導，由於美國聯邦儲備委員會貨幣政策會議釋放一定政策安撫信號，紐約股市市場情緒有所改善，三大股指19日上漲。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲383.32點，收於41964.63點，漲幅為0.92%；標準普爾500種股票指數上漲60.63點，收於5675.29點，漲幅為1.08%；納斯達克綜合指數上漲246.67點，收於17750.79點，漲幅為1.41%。



美聯儲在當天結束貨幣政策會議後宣布，將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間。雖然美聯儲會繼續減持國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券，但從4月開始，美聯儲將放緩節奏，將美國國債的每月贖回上限從250億美元下調至50億美元。



哈裡斯金融集團執行合夥人傑米·考克斯認為，美聯儲通過放慢贖回國債的節奏間接實施了降息。



美聯儲主席鮑威爾當天表示，預計加征關稅將帶來物價上漲壓力，美聯儲官員對通脹預期的上調“很大一部分”來自關稅政策。



鮑威爾還表示，美聯儲官員對經濟增長預期的下調和對通脹預期的上調某種程度上相互抵消，因而對今年基準利率的預期中值維持不變。不過，相關預測的不確定性相當高。



市場服務機構XTB英國公司研究部門負責人凱瑟琳·布魯克斯說，鮑威爾一反常態去安撫金融市場，甚至用“過渡性”來描述關稅帶來的通脹，認為消費者信心指數大幅下滑不一定預示經濟增長將放緩，強調決策者聚焦於“硬數據”。