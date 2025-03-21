美媒：美經濟前景正變得越發不確定

中評社北京3月21日電／據新華社報導，《參考消息》20日刊登彭博新聞社網站文章《美國經濟前景正變得越發不確定》。報導摘要如下：



華爾街分析師和經濟學家一致認為，美國經濟的近期走勢將更加動蕩。前景將比預期更加崎嶇：經濟增速更慢，通脹壓力更大，國際經濟和金融方面的相互影響更加複雜。



最近的“疲軟”數據繼續發出警告信號，14日美國密歇根大學令人失望的消費者信心調查結果凸顯了這一點。信心、收入預期和通脹都在朝著錯誤的方向發展。



關稅和政府效率部的公告帶來的政策不確定性加劇了低收入消費者的擔憂，這些因素加劇了關於收入和物價的不安全感，並導致聯邦政府對承包商的支付中斷。特朗普政府的說法已經從“沒什麼”演變為與經濟“排毒”相關的“小混亂”。



很快，分析師和經濟學家也會擔心股市突然暴跌帶來的負面財富效應。美聯儲因擔憂就業和經濟增長而大幅降息的能力，可能會受到通脹形勢不利的限制。



一些人認為，這一過渡時期將改善美國的長期前景。其他一些人則擔心，美國正在削弱長期以來擁有的結構性優勢。他們擔心，由於更不可預測的經營環境以及反復無常的法規，私營部門的活動可能會受到長期損害。隨著實際和潛在經濟增長放緩，債務負擔將會上升。他們對正在進行的政府改革所帶來的效率增益持懷疑態度，認為隨著其他國家重新調整貿易關係、擺脫美元，美國正在削弱自身的核心經濟地位。