美國單邊主義對全球經貿穩定構成重大威脅

中評社北京3月21日電／據新華社報導，意大利商界代表、意大利中國理事基金會會長馬里奧·博塞利日前接受專訪時表示，美國近期推行的單邊主義關稅政策嚴重威脅全球貿易體系穩定，給國際經濟發展帶來重大風險。



博塞利明確表示，美國近期出台的系列關稅政策從任何角度來看都是“大錯特錯”。他認為，當前全球經濟亟待復甦，企業需要穩定、可預期的商業環境，而美方外交和經濟政策的不可預測性“破壞了全球的經濟對話基礎和政治信任”。



博塞利說，他希望看到全球經濟從“戰爭經濟”轉向“和平經濟”。“我反對經濟軍備競賽，因為全球經濟需要的是穩定與發展，而不是衝突與對抗。”



博塞利表示，在他80餘年的人生中，從未經歷過如今這樣的大變局。他指出，美國政策不確定性引發的“飓風”與歐盟表現出的缺乏內部凝聚力，正迫使全球經貿參與者受到地緣政治格局變化的衝擊。



博塞利分析，當前歐美關係的變化可能會促使歐洲調整對外經濟戰略，而深化與中國的合作是“極具戰略價值的選擇”。他認為，多邊合作模式不僅能帶來穩定的經濟增長，還有助於提升歐洲在全球經濟格局中的影響力。“今年恰逢中歐建交50周年，我希望雙方能開啟一個更加互惠互利、加強合作的時代。”