財報顯示歐企盈利難　唯軍工逆勢增長

中評社北京3月21日電／據新華社報導，歐洲多家大型企業日前集中公布2024年財報顯示，受生產成本上升、市場需求疲軟及美國貿易政策變化帶來不確定性拖累，多個行業利潤大幅下滑、經營困難，但防務產業卻盈利激增。



財報顯示，以德企為代表的歐洲企業產業盈利嚴重萎縮。在上一財年中，大眾汽車淨利潤同比下降30.6%；寶馬淨利潤下降36.9%。能源產業同樣是盈利難的“重災區”，英國石油公司稅後淨利潤同比大幅下降97%，英國殼牌公司淨利潤從此前的283億美元降至237億美元，法國道達爾能源公司淨收入下降21%。



另外，歐洲航空業、銀行業均面臨盈利挑戰。德國航空巨頭漢莎航空2024年淨利潤同比下降18%，德國最大銀行德意志銀行淨利潤下降28%。



與眾多產業盈利難形成鮮明對比，歐洲防務行業逆勢增長。意大利防務與航空航天巨頭萊奧納多公司所有業務板塊收入均實現增長，2024年淨利潤達11.6億歐元，同比增長63%。德國萊茵金屬公司淨利潤同比增長38%至8億歐元。法國國防與技術企業泰雷茲公司淨收入增長7%，達到19億歐元。



歐洲多個產業盈利難與防務產業逆勢增長對比鮮明，一方面凸顯歐美貿易關係日趨緊張給歐洲經濟前景帶來新的不確定性，以及美國可能出現經濟衰退給歐洲帶來負面外溢影響；另一方面，也顯示歐洲多國在烏克蘭危機以來不斷提高防務預算，特別是歐美就防務責任分擔的爭論迫使歐盟採取措施“重新武裝歐洲”。



分析人士認為，美國政府的關稅及對外安全政策將使近年來一直低迷的歐洲經濟雪上加霜，在短期內阻礙經濟復甦，給歐洲多個產業的前景蒙上陰影。