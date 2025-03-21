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倫敦希思羅機場暫時關閉
http://www.CRNTT.com   2025-03-21 17:25:59


　　中評社北京3月21日電／據新華社報導，英國首都倫敦希思羅機場21日宣布暫時關閉。

  希思羅機場的官方社交媒體當天發布消息說，機場一變電站起火，導致機場停電，為保障旅客和工作人員安全，機場將關閉至當地時間21日23時59分，建議旅客不要前往該機場。

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