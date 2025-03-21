【
大
中
小
】 【
打 印
】
倫敦希思羅機場暫時關閉
http://www.CRNTT.com
2025-03-21 17:25:59
中評社北京3月21日電／據新華社報導，英國首都倫敦希思羅機場21日宣布暫時關閉。
希思羅機場的官方社交媒體當天發布消息說，機場一變電站起火，導致機場停電，為保障旅客和工作人員安全，機場將關閉至當地時間21日23時59分，建議旅客不要前往該機場。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
《哪吒2》英國倫敦開啟點映 反響強烈
(2025-03-15 13:05:45)
倫敦書展前總監：中國出版業各領域進步
(2025-03-14 10:52:58)
倫敦股市11日下跌
(2025-03-12 12:52:23)
倫敦股市10日下跌
(2025-03-11 12:49:38)
倫敦峰會對解決烏克蘭危機有何影響
(2025-03-04 11:03:38)
多國領導人倫敦峰會宣布支持烏克蘭四個步驟
(2025-03-03 10:42:59)
倫敦股市24日上漲
(2025-02-25 11:17:42)
香港駐倫敦經貿處喜迎蛇年慶新春
(2025-02-09 17:24:51)
倫敦新春慶典吸引超70萬觀眾
(2025-02-04 16:39:33)
“春序新聲”中西對話新春音樂會在倫敦舉辦
(2025-02-04 15:42:05)