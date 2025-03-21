倫敦希思羅機場暫時關閉

中評社北京3月21日電／據新華社報導，英國首都倫敦希思羅機場21日宣布暫時關閉。



希思羅機場的官方社交媒體當天發布消息說，機場一變電站起火，導致機場停電，為保障旅客和工作人員安全，機場將關閉至當地時間21日23時59分，建議旅客不要前往該機場。