加強國際合作共築土地治理防線是當務之急

中評社北京3月21日電／據新華社報導，《聯合國防治荒漠化公約》（以下簡稱《公約》）秘書處執行秘書易蔔拉欣·蒂奧在3月22日世界水日前夕接受書面採訪時表示，當前全球土地退化情況仍然嚴峻，加強國際合作共築全球土地治理防線是當務之急。



“土地退化正影響著全球近一半的人口，威脅糧食安全、人類生計和生物多樣性。”蒂奧說，荒漠化跨越國界，唯有通過國際合作擴大治理方案覆蓋面、共享實踐成果並整合多方資源，才能有效應對這一跨國界挑戰。



蒂奧說，當前全球約18億人口受困於乾旱影響，乾旱造成的年經濟損失高達3000億美元。乾旱不僅加劇糧食不安全與水資源短缺問題，更導致人口大規模被迫遷移。在氣候變化與土地退化的交互影響下，系統性減災策略已被國際社會納入全球治理的核心。



作為全球抗旱治理的重要裡程碑，去年底在沙特阿拉伯首都利雅得舉辦的《公約》第十六次締約方大會（COP16）在建立全球抗旱應對機制方面取得了重大進展。蒂奧說，各國必須於2026年在蒙古國舉辦的COP17上繼續談判並制定長期抗旱戰略。“抗旱能力建設需要構建科學驅動的綜合治理路徑，將政策行動、財政承諾和國際合作相結合。”他說。



COP16期間，東道國沙特發起的“利雅得全球抗旱夥伴關係”倡議吸引了121.5億美元資金，用於支持世界上最脆弱的80個國家抗旱能力建設。蒂奧說：“將有害補貼轉向可持續土地利用並擴大公私融資規模，對於長期抗災能力建設至關重要。”



蒂奧強調技術創新在生態治理中發揮著關鍵作用，並以中國實踐為例闡釋其全球價值。他說，中國整合前沿技術，如人工智能驅動的智能監測系統和遙感技術矩陣，提升了土地修復的效率。這不僅與國際抗旱觀測站等全球倡議相呼應，還為全球生態治理提供了科學決策的新模式。



蒂奧說，中國的大規模生態系統修復工作表明，依靠政策的持續推進、科學技術的創新突破和大規模資金投入，可以有效遏制土地退化趨勢，並提升生態系統韌性，這為其他致力於防治荒漠化的國家提供了寶貴經驗。