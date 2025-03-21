突尼斯總統任命新總理

中評社北京3月21日電／據新華社報導，突尼斯總統府21日發表聲明說，總統賽義德任命原裝備和住房部部長莎拉·曾茲麗為新任總理。



據突尼斯非洲通訊社報導，賽義德已於20日解除原總理馬杜里的職務。總統府方面沒有提及解職原因。



賽義德20日與曾茲麗會晤時表示，應進一步加強政府各部門間協調，克服一切障礙，滿足突尼斯人民的期望。



馬杜里於2024年8月7日被任命為總理。