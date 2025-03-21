【
大
中
小
】 【
打 印
】
突尼斯總統任命新總理
http://www.CRNTT.com
2025-03-21 17:26:33
中評社北京3月21日電／據新華社報導，突尼斯總統府21日發表聲明說，總統賽義德任命原裝備和住房部部長莎拉·曾茲麗為新任總理。
據突尼斯非洲通訊社報導，賽義德已於20日解除原總理馬杜里的職務。總統府方面沒有提及解職原因。
賽義德20日與曾茲麗會晤時表示，應進一步加強政府各部門間協調，克服一切障礙，滿足突尼斯人民的期望。
馬杜里於2024年8月7日被任命為總理。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
突尼斯海岸警衛隊發現18具偷渡者遺體
(2025-03-18 13:06:29)
中突大學生舉行聯歡會共慶中國春節
(2025-02-08 17:43:00)
突尼斯孔子學院舉辦新春文化體驗活動
(2025-01-28 16:12:56)
突尼斯敦促發達國家幫落後國家減少偷渡蔓延
(2025-01-23 16:47:43)
突尼斯前外長：非洲法國關係發生轉變
(2025-01-09 12:31:59)
突尼斯發現9具偷渡者遺體
(2024-12-13 12:15:11)
中國華為公司助力突尼斯教育智能化
(2024-12-12 15:15:10)
突尼斯連任總統賽義德宣誓就職
(2024-10-22 15:25:23)
初步結果顯示賽義德在突尼斯總統選舉中獲勝
(2024-10-08 11:32:23)
賽義德在突尼斯選舉中獲得89.2%選票
(2024-10-07 16:03:37)