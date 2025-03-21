菲方質疑：菲律賓何時淪為海牙的一個省

這是3月14日在荷蘭海牙拍攝的國際刑事法院第一預審庭現場（圖源：新華社） 中評社北京3月21日電／據新華社報導，菲律賓參議院外交關係委員會主席、菲總統馬科斯的姐姐伊梅·馬科斯20日就前總統杜特爾特被捕並被移交國際刑事法院一事提出質疑：難道菲律賓已淪為荷蘭海牙的一個省？



“一位為菲律賓奉獻的人被外人帶走”



伊梅在參議院當天舉行的聽證會上說：“我們眼睜睜地看著一位菲律賓同胞，一位領袖、父親、祖父，一位曾為菲律賓奉獻的人，被自稱有權審判他的外人帶走。”



伊梅反問道，“如果他們能闖進我們家，帶走我們的同胞，那還有什麼能阻止他們一而再、再而三地這麼做？”



她說：“法律確實應占主導地位。但是，是誰的法律？我們的還是他們的？菲律賓什麼時候淪為海牙的一個省？”



主權和法律程序必須始終處於首要地位



伊梅17日曾發表聲明說，參議院20日將對杜特爾特被拘留一事進行緊急調查。菲律賓的主權和法律程序必須始終處於首要地位。



她當時在聲明中說，需要確認拘留杜特爾特的過程是否遵循正當法律程序，以確保他的合法權益得到保障，特別是在國際刑警組織和國際刑事法院介入的情況下。



聲明說，參議院需要處理這些關鍵問題，以維護國家司法管轄權，並明確規範菲律賓執法機構與相關國際機構的接觸方式。聲明還說，伊梅將邀請菲律賓國家警察、司法部和外交部等政府機構官員參與調查。