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美司法部長：已就特斯拉遭縱火起訴3人
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2025-03-21 17:27:26
中評社北京3月21日電／據新華社報導，美國司法部長帕姆·邦迪20日宣布，已就特斯拉遭破壞事件起訴3人。他們涉嫌使用燃燒瓶在美國特斯拉門店或充電樁縱火。
邦迪是在美國司法部官網發布的一份新聞公報中作上述表示的。她說，“這是一個警告：如果你參與這波針對特斯拉的國內恐怖主義活動，司法部會把你關進監獄。”
據悉，這3名被告面臨嚴重指控，檢方要求判處他們5年至20年監禁。
近期，全美多地的特斯拉門店、汽車、充電樁遭嚴重破壞。美國總統特朗普20日稱，破壞特斯拉的人可能面臨最高20年刑期。
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