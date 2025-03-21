蘇丹武裝部隊重新控制總統府

中評社北京3月21日電／據新華社綜合蘇丹電視台21日報導，蘇丹武裝部隊當天重新控制位於首都喀土穆的總統府。



卡塔爾半島電視台當日援引蘇丹政府發言人的話報導說：“今天，（蘇丹）國旗在總統府上空升起。”



半島電視台還報導稱，蘇丹武裝部隊重新控制了總統府周圍的一些政府機構，並繼續追擊撤退的蘇丹快速支援部隊。



