中評社北京3月21日電／網評：人類命運共同體是變局唯一前景



來源：大公報 作者：周八駿



2025年，是世界百年未有之大變局重要裡程碑——人類開始面對三條路徑的抉擇，這是史無前例的分水嶺。



在人類歷史上，幾十年或數百年就會遇到兩條路徑抉擇亦即兩個潮流分水嶺。而今，卻是三路分岔、三股潮流分道。如此罕見現象，唯世界百年未有之大變局才發生。



進入21世紀以來，全球經濟金融政治格局展開空前全面深刻調整，其核心是全球重心由西方（歐美）向東方（亞洲）轉移，這是人類近500年來的巨大變局。在這樣一個宏大歷史變局下，有兩個從人類歷史維度看時間較短、從地球空間維度看範圍較小的變局，一是第二次世界大戰以後的國際秩序進入調整，二是“冷戰”結束以來的國際秩序進入調整。我所理解的世界百年未有之大變局，便是這三重時間維度的三重國際秩序的調整相叠加。



從2001年至2024年，亦即21世紀大約第一個四分之一世紀，世界百年未有之大變局大體表現為兩條路徑較量。一條是，美西方竭力擴張和維護所謂自由國際主義秩序，力圖把它們的政治經濟社會制度向全球擴展，簡稱為西方文明普世化。另一條是，非西方文明開始向自命普世的西方文明挑戰，相比較，主要的力量在亞洲。



國家主席習近平倡導構建人類命運共同體，提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，發起並大力推進“一帶一路”建設。於是，自2018年初以來，主要表現為美國與中國的較量，主要表現為中國倡導的人類命運共同體與美西方企圖恢復自由國際主義秩序的鬥爭。



2022年2月24日以後，呈現俄烏衝突的熱戰與美國對中國變本加厲的“新冷戰”相互交織。2023年10月7日以來，局部熱戰擴大至中東。但迄2024年，美西方陣營保持一致。其間，2017年1月至2021年1月，特朗普首次出任美國總統期間，美國與其盟國雖曾發生矛盾，但是，一則新冠疫情全球大流行幹擾，再則特朗普初次執政深受所謂“深層政府”（Deep State）掣肘，西方陣營未分裂。