銅鑼灣醫衛醫療中心違規被釘牌

中評社北京3月21日電／據大公報報導，衛生署昨日宣布，撤銷位於銅鑼灣的日間醫療中心“醫衛醫療中心”的牌照，該日間醫療中心不可進行外科程序及麻醉程序等專門服務。



該間日間醫療中心位於銅鑼灣世貿中心20樓，據該中心網頁顯示，該中心提供的醫療服務，主要治理病理性皮膚問題。



衛生署昨日表示，早前接獲投訴，指該日間醫療中心懷疑不當處理醫療器材，進行突擊巡查發現，該日間醫療中心違反《私營醫療機構條例》的《日間醫療中心實務守則》，包括不當處理和管理麻醉藥物、沒有恰當消毒醫療器材，以及職員訓練及監督不足。此外，該日間醫療中心涉嫌就部分的檢查和監察紀錄，填寫虛假資料，當中包括醫療設備的檢查紀錄。



衛生署表示，該日間醫療中心因違反多項《日間醫療中心實務守則》，而且性質嚴重，對病人的安全構成潛在風險，衛生署已於本月初暫時吊銷其牌照，同時啟動撤銷其牌照程序，衛生署已考慮持牌人作出的申述。根據《私營醫療機構條例》（第633章），相關法定通知期限昨日屆滿，衛生署私營醫療機構規管辦公室已在網站刊登有關資料。衛生署會繼續密切監察和規管持牌私營醫療機構，保障病人安全。



衛生署昨日回復《大公報》查詢表示，目前為止，該署沒有就事件收到不良事件報告。