教育局：設專責小組檢視內地交流團安排

教育局成立學生內地考察專責小組，馬不停蹄開展工作（圖源：大公報） 中評社北京3月21日電／據大公報報導，教育局署理副秘書長陳碧華日前撰寫“局中人語”網志表示，內地交流考察活動一直是香港課程的重要部分，教育局及學校在組織交流考察活動時，必以安全為首要考慮，故出發前必會安排學校簡介會和提供詳盡的指引；如遇事故，亦會立即嚴肅跟進和處理。



考察活動必以安全為首要考慮



陳碧華以近日交流團出現腸胃炎征狀事件為例，指出教育局已立刻聯繫衛生署衛生防護中心及內地相關部門密切跟進，並就個案展開深入調查。教育局及有關機構亦一直為有關學校及參加者提供適切照顧和支援。雖然病源尚未核實，教育局為優化行程安排，馬上成立了學生內地考察專責小組，直接與各內地部門單位保持密切溝通聯繫，以適時優化交流考察活動安排。小組成立後馬不停蹄開展工作，包括加強與內地教育和衛生部門、承辦單位及衛生防護中心等各方對接，全面檢視現時交流團的安排，保障交流團活動質量及師生安全。



教育局與衛生防護中心在3月13日分別與所有承辦教育局學生交流團的承辦商會面。在教育局局長召開的特別會議上，與會代表整體檢視所有學生外地交流活動安排，加強學生安全保障，以及對傳染病的預防和應變措施。同時，當局已跟承辦商建立共識，包括強化匯報機制，若發生任何事故，必須第一時間通報教育局學生內地考察專責小組。



教育局表示，會繼續通過師生問卷調查分析數據，提供建議，與承辦機構跟進安排，亦會與內地政府部門協作，加強地方接待的質素。同時，教育局會繼續按需要委派教育局人員隨團，就承辦機構的服務質素提供改善建議。教育局會向內地政府部門反映意見和提出建議，以優化不同設施和安排；並定期安排對接會議，以協助聯繫當地的參訪點、企業和學校。