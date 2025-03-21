潮屬社團總會：香港應深化國際交往合作

香港潮屬社團總會表示，將繼續發揮重要作用，為國家、為香港做出更大貢獻（圖源：大公報） 中評社北京3月21日電／據大公報報導，香港潮屬社團總會昨日舉辦“學習貫徹全國兩會精神”分享會，多位潮籍的全國人大代表及全國政協委員在分享會上強調，AI產業為經濟高品質發展提供強力支撐，香港應發揮內聯外通優勢，深化國際交往合作，推動產學研一體化，為大灣區發展注入新動力。



將AI技術與各行業深度融合



港區全國人大代表、香港潮屬社團總會主席陳振彬指出，儘管當前國際情勢錯綜複雜，但國家經濟韌性強、潛力大、活力足，尤其是AI產業的高速發展，為經濟高質量發展提供了有力支撐。他舉例說，近期DeepSeek和動畫片《哪咤2》在國際上掀起的熱潮，充分反映了我國經濟發展的光明前景。他又表示，身為香港一百多萬潮籍鄉親的代表，潮屬社團總會將繼續發揮重要作用，為國家、為香港做出更大貢獻。他表示，要將兩會的精神貫徹到日常工作和生活中，用潮人團結奉獻的精神，在內聯外通的優勢下，積極發揮“超級聯繫人”的作用。



全國政協常委王惠貞表示，今年政府工作報告首次明確提出支持香港“深化國際交往合作”，香港要發揮內聯外通的優勢，發展新質生產力。展望未來，香港的北部都會區被視為發展的火車頭，需推動產學研一體化，為大灣區提供新動力。



全國政協委員胡劍江強調，人工智能已成為未來發展的顯著趨勢。我們應致力於推廣中華文化，尤其是動漫產業，借助AI技術實現高速、高效、低成本的一系列動漫產品製造，讓中華文化在全球綻放光彩。



全國政協委員劉智鵬說，在全國兩會期間，不斷聽到關於人工智慧的討論。回到香港後，高興地看到香港的八所大學已經朝著人工智能方向發展。劉智鵬強調“人工智能＋”的概念，認為政府應將人工智能技術與各行各業深度融合，推動AI的發展。