3月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京3月22日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧21日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



毛寧：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾將於3月24日至28日訪華。其間，兩國外長將舉行中葡第二次外長級戰略對話。



總台央視記者：中方剛剛發布了葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾訪華消息。中方如何看待當前中葡關係？對此訪有何期待？



毛寧：中國同葡萄牙友誼源遠流長，友好合作始終是兩國關係主旋律。近年來，在兩國元首戰略引領和雙方共同努力下，中葡政治互信持續穩固，各領域務實合作取得積極成果，雙方企業互利合作樹立了開放共贏的榜樣。



蘭熱爾外長是今年中國兩會後到訪的首位歐洲國家外長。訪問期間，王毅外長將同蘭熱爾外長舉行中葡第二次外長級戰略對話。這也是中葡外長級戰略對話首次以面對面方式舉行，有利於加強雙方溝通協作，推動落實兩國領導人重要共識。今年是中葡建立全面戰略夥伴關係20周年。中方願同葡方一道努力，深化戰略互信，增進友好交往，高質量共建“一帶一路”，推動中葡、中歐關係健康穩定發展。



《紐約時報》記者：你是否認為美國參議員戴安斯訪華將為中美領導人會面奠定基礎？



毛寧：中方歡迎戴安斯參議員訪華，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪華。中方一貫認為，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國人民共同利益和國際社 會普遍期待。