中評現場：港深創新及科技園大樓平頂儀式

港深創新及科技園大樓平頂儀式現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月22日電（記者 段曉魯）港深創新及科技園八號及九號大樓昨日舉行平頂儀式。香港特區行政長官李家超、署理財政司司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東教授、創科及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席麥德偉，以及港深創科園公司董事局成員等一同主禮儀式。



李家超表示，河套的形成，具有特殊的背景和意義。香港園區的土地，是在上世紀深圳河治理工程時“拉直河曲”後所形成，已納入香港特區的行政區域範圍。在中央政府的大力支持下，港深兩地政府於2017年簽署合作備忘錄，共同推進河套地區的發展，確立創新及科技為發展主軸。



李家超表示，河套合作區具有“一河兩岸”、“一區兩園”的獨特區位優勢。特區政府秉持“頂層領導”的概念，全速推動香港園區的建設工作。我們成立了“河套區港深創新及科技園督導委員會”，由我任主席，為河套香港園區發展的整體策略、計劃和布局提供宏觀和微觀指引，督導各個政策局和部門加快推展工作。



孫東表示，隨著首兩座濕實驗室大樓及一座人才公寓落成，香港園區將在今年下半年迎來首批來自生命健康科技、人工智能和數據科學等園區支柱產業的租戶的進駐，正式進入營運階段。特區政府正全速推動加快園區其他的建設，另外五座大樓的建築亦正如火如荼地進行。而剛在上月發表的《財政預算案》已預留37億元，支持加快完成園區第一期的基建及公用設施。園區第二期發展的詳細規劃工作則會在今年內完成。



孫東表示，為支援香港園區的建設工作，繼去年釋出園區第一期發展約五公頃用地後，政府即將轉移園區第一期發展餘下14公頃用地上的社區隔離設施至其他地方，並於今年內完成土地平整工程，以釋出有關地塊予園區公司。公司會於今年內選取合適地塊徵求私人發展計劃，借助市場力量加快發展。



儀式結束後，李家超參觀河套香港園區的11號人才公寓大樓，瞭解其設施、環境、生活配套及支援，並與將落戶園區的科技企業代表進行交流。