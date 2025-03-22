香港菁英會兩會精神分享：發揮青年所長

現場頒發感謝狀（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月22日電（記者 段曉魯）香港菁英會昨日上午在金鐘港島香格里拉酒店舉辦“學習全國兩會精神分享會”，匯聚100名青年精英參與。活動邀請多位港區全國人大代表及全國政協委員出席，傳達和學習兩會精神，協助各界菁英深入瞭解會議內容，融入國家發展大局，幫助香港青年把握機遇。



出席此次活動的有香港菁英會主席林智彬、全國人大代表、香港律師會“一帶一路”委員會副主席、香港菁英會義務法律顧問陳曉峰、全國政協委員、香港菁英會永遠榮譽主席、香港中華廠商聯合會會長盧金榮、全國政協委員、香港菁英會永遠榮譽主席、香港中華青年企業家協會創會主席凌俊傑、全國政協委員、中國香港國術總會會長、香港菁英會名譽董事王嘉恩、全國政協委員、全國婦聯執委吳靜怡。



林智彬表示，2025年是“十四五”規劃收官之年，亦是進一步全面深化改革的重要一年。剛剛結束的全國兩會，不僅為國家經濟社會發展謀劃了清晰藍圖，更為香港的未來指明了方向。他指出，今年的政府工作報告中，中央再次強調“全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’方針”，並提出一系列支持香港鞏固優勢、深化國際交往合作的務實舉措，包括深化粵港澳大灣區“軟硬聯通”、支持香港建設國際創新科技中心、推動跨境民生合作便利港人生活、鼓勵香港青年融入國家發展舞台等政策。



陳曉峰指出，習近平總書記充分肯定過去一年工作，深入分析國內國際形勢，深刻闡明經濟大省挑大梁的著力點，就強化教育對科技和人才的支撐作用提出明確要求。陳曉峰還與青年分享了中央政府堅持全面推進中國式現代化的決心，以及建設經濟強國、科技強國、文化強國、體育強國等國家戰略目標，並指出香港青年應立足國家發展全局，主動參與和助力國家建設，共同實現民族復興偉大夢想。



盧金榮表示，2025年是“十四五”規劃的收官之年，也是為“十五五”奠定基礎的關鍵一年。今年政府工作報告具有承上啟下的戰略意義。盧金榮特別分析了今年5%左右的GDP增長目標設定，他表示，中央錨定5%左右的增長目標，正是考慮到穩就業、防風險、惠民生的客觀需要，同時也有中國經濟增長潛力及其有利條件的“底層支撐”，與中長期發展規劃目標環環相扣。他亦表示，中國經濟對全球經濟增長的貢獻率將接近30%，仍是世界經濟增長的重要引擎，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有變，也不會變。



凌俊傑圍繞香港新定位、人工智能賦能產業及加強青年文化認同三方面發表見解。凌俊傑表示，今年政府工作報告港澳篇幅中，第一次提出支持香港、澳門“深化國際交往合作”，給予香港更高的定位。香港不僅是“一國兩制”的成功實踐者，還是國家對外開放的“超級聯繫人”和“國際創新合作橋樑”。他鼓勵更多香港青年才俊加入到“引進來”“走出去”的事業中，“背靠祖國，聯通世界”。



王嘉恩表示，推動“全民健身”政策不僅是惠民工程，更是建設體育強國的重要基石，與經濟強國、科技強國、文化強國等國家戰略目標息息相關。王嘉恩指出，香港作為中西文化交匯地，在推動傳統武術與現代體育融合發展方面具有獨特優勢，建議香港積極配合國家“全民健身”戰略，一方面推廣中國傳統武術文化，另一方面通過體育交流加強香港與內地以及國際社會的聯繫，助力國家體育交流和文化外交。



吳靜怡表示，今年的政府工作報告強調“支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局”，突顯了香港“內聯”與“外通”的重要優勢。她呼籲大家攜手並肩，積極應對挑戰，抓住機遇，共同推動香港婦女兒童事業取得高品質發展，為“一國兩制”行穩致遠做出香港婦女界應有的貢獻。

