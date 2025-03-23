鴻儒論道：2025中國經濟展望與挑戰

由上海金融與法律研究院主辦的“前瞻2025——鴻儒論道第209期”活動於3月20日線上舉行（主辦方供圖） 中評社北京3月23日電（實習記者 許思悅）由上海金融與法律研究院主辦的“前瞻2025——鴻儒論道第209期”活動於3月20日線上舉行。此次活動圍繞全球經濟走勢、中國經濟面臨的挑戰與機遇，以及政策應對和結構性改革的路徑等議題展開討論。活動由上海金融與法律研究院院長傅蔚岡主持，幾位知名專家學者受邀為各界提供了前瞻性的洞察和建議。



傅蔚岡院長首先對各位嘉賓和觀眾的到來表示歡迎。他指出，2024年，全球經濟增長趨於穩定但緩慢，2025年伊始，因特朗普就任美國總統，全球經濟增長、國際貿易和地緣政治面臨著更大的不確定性。中國經濟在承受內部壓力的同時，也展現出新興行業的蓬勃活力。



麥格理集團中國首席經濟學家、董事總經理胡偉俊以宏觀範式和資產價格為主題，闡述了自己對宏觀經濟的觀察和理解。胡博士提到了三個重要的宏觀範式轉變：2002年至2008年，由內需驅動至外需驅動；2009年至2020年，由外需驅動轉為內需驅動；從2020年下半年到現在，由內需驅動再次轉為至外需驅動。每個階段的宏觀經濟背景和政策方向都不同，因此對金融市場的投資策略也需要相應調整。



胡博士還提到，當前中國經濟面臨的外部不確定性較大，特別是貿易戰和全球經濟增長放緩的風險。他認為，中國政府的政策將根據外部衝擊的強度進行調整，以確保實現5%的經濟增長目標。此外，胡博士指出，房地產市場的表現將是影響中國經濟和通脹的關鍵因素。他強調，儘管房價已經經歷了大幅調整，但能否見底仍取決於政策的支持和市場信心的恢復。最後，胡博士表示，人民幣匯率的走勢將受到美元走勢和中國內需復甦的雙重影響。如果美元走弱或內需改善，未來幾年人民幣可能會升值。