王毅談第11次中日韓外長會共識

中評社北京3月22日電／3月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在東京出席第11次中日韓外長會後同日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈共同會見記者。



新華社報導，王毅表示，中日韓三方充分肯定第九次中日韓領導人會議以來三國合作取得的積極進展，一致認為在國際格局變亂交織、世界經濟復甦乏力背景下，中日韓有必要、也有責任進一步加強溝通，增進互信，深化合作，為地區和平發展提供更多穩定因素。



一是鞏固合作勢頭。三國將堅守合作初心，圍繞《中日韓合作未來十年展望》，在落實去年三國領導人會議確定的“六大關鍵領域”合作基礎上，拓展新領域、培育新動能、打造新亮點。三方就年內舉行第十次中日韓領導人會議進行了有益溝通，將努力為此營造良好條件和氛圍。



二是推進區域經濟一體化。三方將繼續就重啟三國自貿協定談判、推動《區域全面經濟伙伴關係協定》擴員、維護地區產供鏈穩定暢通等保持溝通。三方將緊跟時代步伐，打造亞洲科技創新高地，推動新質生產力發展。



三是深化交流互鑒。三方將辦好2025年至2026年中日韓文化交流年，努力實現到2030年4000萬人次人員往來目標，夯實三國合作民意基礎。加強社會民生和綠色低碳等領域合作，更多、更好惠及各國人民。



四是加強多邊協作。三方將加強在東盟與中日韓、東亞峰會等機制下的協調配合，面向周邊開展“中日韓+”合作，帶動地區共同發展。相互支持當好APEC東道主，推進開放的區域主義。堅持多邊主義和自由貿易，推動經濟全球化向更加普惠包容方向發展。



三方充分肯定中日韓合作秘書處工作，同意延長秘書處協商委員會任期，期待秘書處為促進三國合作發揮更大作用。