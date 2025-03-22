“我是台灣人，我反綠”　趙少康拍片響應

中評社台北3月22日電／大罷免連署進入第二階段，藍綠全面開戰。資深媒體人趙少康發現，有網友發起“我是台灣人，我反綠”的活動，因此特別拍影片響應，他並批，民進黨無心執政，整天只想搞政治鬥爭，但愛台灣不是民進黨的專利。



中時新聞網報導，趙少康今（22日）發文指出，最近在脆上有個活動引起他的注意，很多人手舉“倒綠”圖片，喊出“我是台灣人我反綠”，讓他深有所感；他續批，民進黨無心執政，整天只想搞政治鬥爭，就是想分化我們，以換取一人一黨的政治利益，“我們不應該再沉默，被民進黨定義誰愛台灣、誰不愛台灣”，愛台灣不是民進黨的專利。他並po出和國民黨青年軍陳冠安、罷免民進黨“立委”吳思瑤團體“地動刪瑤”召集人賴苡任一起錄製的影片。



趙少康在影片中說道，“我是台灣人，我反綠。民進黨執政這麼多年，從蔡英文到賴清德，差不多9年時間，給台灣帶來什麼？兩岸越來越緊張、‘國防′預算越來越高、男生當兵從四個月變一年，將來可能變兩年，女生也可能被抓去當兵，好好的台積電，賴清德不是說是‘護國神山′嗎？不是說是矽盾嗎？‘護國神山′跑了，矽盾也跑了，台灣怎麼辦，所以兩岸最重要是和平，但和平了嗎？政黨之間和解了嗎？當家不鬧事，你每天在鬧事”。



在民生和能源方面，趙少康續批，“當家方知柴米貴，現在是當家把柴米價格搞高了，以前台電一年賺600億，現在一年賠一、兩千億，便宜的核電不用，偏偏要用貴的綠電，你數學這麼爛嗎？算一算也知道成本，我不懂你幹嘛違反世界潮流，每天喊一個‘抗中保台′，就有40%的票，你有想到2300萬人的前途嗎？你真的有想到2300萬人的命運嗎？只為一黨一己之私，你說你愛台灣，你幹的事都是害台灣”。