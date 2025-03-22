王毅會見韓國外長趙兌烈

中評社北京3月22日電／當地時間3月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在東京會見共同出席第11次中日韓外長會的韓國外長趙兌烈。



新華社報導，王毅說，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的伙伴，應當常來常往，越走越近。今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是韓國光復80周年，具有特殊重要意義。歷史是一本教科書，為我們帶來啟迪警示，也照亮前行道路。中方對韓政策保持穩定性，無論韓國國內局勢如何變化，我們都始終堅持中韓睦鄰友好。希望韓方堅守建交初心，奉行積極友好的對華政策，同中方一道，推動中韓戰略合作伙伴關係朝著正確方向發展，為地區和世界和平繁榮作出各自貢獻。



王毅介紹了全國兩會確定的經濟社會發展目標，強調中國經濟保持強勁增長和韌性活力，將繼續以高質量發展為包括韓方在內的各國帶來新機遇。今明兩年韓方將同中方接力舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，雙方要落實好兩國領導人共識，相互支持彼此成功辦會。今年是中韓自貿協定生效10周年，雙方要加快推進自貿協定第二階段談判，爭取早日達成一致。中韓都是自由貿易的受益者和維護者，面對單邊主義逆流和霸道霸凌行徑，雙方要共同抵制“小院高牆”，共同反對“脫鉤斷鏈”，共同維護全球供應鏈產業鏈穩定暢通。



趙兌烈表示，祝賀中國全國兩會成功舉行，祝願中國在現代化進程中不斷取得新成就。韓方高度重視韓中合作，珍視當前韓中關係改善發展的良好勢頭，願以舉辦亞太經合組織領導人非正式會議等為契機，加強雙方高層往來合作，拓展地方、議會、青年、文化等各領域交往，增進兩國國民友好感情。當前國際形勢動蕩不定，韓方願同中方加強溝通協調，共同維護地區和平穩定。



雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了意見。