美國或放棄指揮權　歐洲計劃替代美在北約地位

中評社北京3月22日電／據央視新聞：近期，歐洲在推動防務和戰略自主方面不斷有新動作。英國媒體日前報導，歐洲幾個大國正在討論一項涉及5到10年內替代美國在北約地位的方案。而美國媒體近日披露，五角大樓正在醞釀重大調整，也涉及美國在北約中的地位調整。



英國《金融時報》20日援引多名歐洲官員的話報導稱，英國、法國、德國和部分北歐國家進行了非正式但有組織的討論。這些國家的目標是制定一項將財政和軍事負擔轉移給歐洲的方案，並在今年6月北約峰會舉行前將該方案提交給美國。



方案的內容將涵蓋增加歐洲防務開支，以及增強歐洲軍事能力等承諾，以此說服美國總統特朗普同意逐步向歐洲移交北約財政和軍事責任。



這些歐洲官員說，預計需持續增加歐洲防務開支大概5到10年，才能將歐洲的軍事實力提升到可取代美國大部分軍事實力的水平，而這不包括取代美國的核威懾力量。



報導稱，歐洲幾國進行這項討論，是為了避免美國可能單方面退出北約而造成的混亂。本月6日，特朗普向其他北約成員國“喊話”稱，如果“不付錢”，美國就不會提供保護。去年12月，特朗普還威脅稱，如果美國盟友的防務支出“不達標”，美國“絕對”有可能退出北約。



美媒稱美國正考慮放棄北約指揮權



另一方面，美國也在考慮調整在北約中的角色。據多家美國媒體報導，為達到美國總統特朗普削減開支的要求，五角大樓正在醞釀大規模調整計劃，其中一項涉及美國放棄北約歐洲盟軍最高司令一職，而該職位自美國前總統艾森豪威爾起便一直由美國人擔任。

