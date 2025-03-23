且十：警惕“白團”在台灣島內復辟

蔣介石與白團最後主要幹部合照。 中評社上海3月23日（作者 且十）日本媒體報導，賴清德當局聘請日本自衛隊前幕僚長岩崎茂擔任台行政機關的政務顧問。岩崎茂已在3月走馬上任，任期一年。



聘請日本人擔任政務顧問始於賴清德執政。去年9月，日本餐飲業者野崎孝男成為首名擔任台灣行政機關政務顧問的外籍人士。岩崎茂雖是第二名日籍政務顧問，但是，岩崎茂卻是擔任該職務的首名日本自衛隊退役人員。



岩崎茂曾擔任日本航空幕僚長，並在2012年1月至2014年10月擔任日本自衛隊統合幕僚長（相等於參謀總長），退役後擔任國防大臣政策顧問，2023年獲頒瑞寶大綬章，是日本安全保障領域的重量級人物。



賴清德聘用日本高級退役軍官擔任政務顧問，在當前兩岸關係嚴峻的情況下，不得不讓他懷疑他的動機，是不是“白團”復辟用日本退役軍人來訓練提高台軍戰力？



所謂的“白團”，就是1949年至1969年，蔣介石秘密聘請遣返回日本的日軍舊軍官幫助訓練從大陸敗退到台灣的蔣軍。



1949年，蔣介石通過原侵華日軍中國派遣軍總司令岡村甯次招募日本舊軍官為軍事顧問。原侵華日軍第23軍參謀長富田直亮，因為軍銜最高、資歷最老，被推舉為團長。為了掩人耳目，每個成員都有一個中文名字，富田直亮化名為“白鴻亮”，這個顧問團也稱之為“白團”。

