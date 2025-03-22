特朗普政府“交易外交”陷入僵局

中評社北京3月22日電／“我的一生都在做交易。”約一個月前，美國總統特朗普在同法國總統馬克龍會談後這樣說。



新華社報導，“交易外交”——這是美國媒體定義特朗普政府外交政策的高頻詞。美國《國家利益》網站刊文說，特朗普外交政策的本質是“純粹的交易”。從揮舞“關稅大棒”到一心謀取資源，“特朗普的外交政策既咄咄逼人、又包羅萬象，既適用於盟友、也適用於對手”。



事事皆可“交易”？



執政兩個月來，特朗普政府在外交方面四處出擊，認為一切都是可以談的：領土、技術、礦產等等。而促成交易的手段，正如白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特所說：“我們可以用‘胡蘿蔔’做到這一點，也可以用‘大棒’做到。”



——在烏克蘭危機上，為促成雙方談判，特朗普政府威脅，俄羅斯若不參與談判，就會面臨美國制裁；烏克蘭若不答應談判，美國將停止援助。



美國還覬覦烏克蘭的資源，先是要稀土，然後是石油、天然氣以及其他礦產資源，近日又提出“擁有並管理”烏方核電站。烏總統澤連斯基一度強烈反對。他與特朗普在白宮上演的“世紀爭吵”震驚世界，美方隨後就暫停對烏軍援，切斷對烏情報共享。



——在巴以問題上，特朗普政府要求巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）釋放以色列被扣押人員，以“否則你們將惹上大麻煩”相威脅；特朗普政府一度提出“清空加沙”，並以停止援助為要挾，逼迫埃及和約旦接收巴勒斯坦人。



——為解決美國國內的非法移民和芬太尼問題，美國向墨西哥和加拿大揮起“關稅大棒”。按照特朗普政府的邏輯，這兩大問題都是加拿大和墨西哥造成的，不解決就加徵關稅。

