王毅會見日本外相岩屋毅

中評社北京3月22日電／3月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在東京會見日本外相岩屋毅。



新華社報導，王毅表示，中日互為重要近鄰，兩國關係意義超越雙邊範疇。面對充滿不確定性的國際局勢，雙方應落實好兩國領導人重要共識，堅持正視歷史、面向未來，增信釋疑、凝聚共識，維護兩國關係正確方向，深化各領域互利合作，推動雙邊關係行穩致遠，為兩國和亞洲和平繁榮作出貢獻。



王毅強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的重要標準。中日四個政治文件對歷史和台灣問題作出明確規定，必須嚴格履行，不應模糊倒退。中日和平友好條約載明中日聯合聲明的各項規定應予嚴格遵守，表明聲明連同條約一體，構成具有法律約束力的兩國關係指導文件，必須一同恪守，不容歪曲破壞。中日關係的改善勢頭來之不易，維護好兩國關係政治基礎尤為緊要。



岩屋毅表示，日中兩國領導人去年11月就全面推進日中戰略互惠關係、構建建設性、穩定的日中關係達成重要共識，雙方以此為遵循，推動兩國關係改善邁出重要步伐。日中合作潛力巨大，日方有決心和意願同中方加強對話溝通，進一步推動雙方各領域合作取得更多成果，更好惠及兩國人民。日方長期以來走和平發展道路，重視遵守日中四個政治文件，在台灣問題上堅持1972年日中聯合聲明的立場沒有任何改變。當前國際形勢風雲變幻，日中作為負責任國家，應共同發揮積極作用，維護地區和平穩定。



雙方還就共同關心的問題坦誠、深入交換了意見。