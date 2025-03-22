歐洲多國更新赴美旅行安全提示

中評社北京3月22日電／因美國當局政策變化且個別公民入境美國時被捕或被拘留，德國、英國、芬蘭、丹麥等歐洲國家近期均更新了公民赴美旅行的安全提示，告知本國公民在持有簽證或旅行授權電子系統(ESTA)入境許可情況下依然有可能無法入境美國。



新華社報導，近日，德國公佈了3起德國公民入境美國後被捕驅逐的案件。為此，德國外交部官網更新了入境美國的旅行建議，告知德國公民，在美國有犯罪記錄、提供旅行虛假信息、甚至在旅行時逾期滯留，都有可能導致德國公民入境或離開美國時被逮捕或遭拘押。德國外交部發言人本周提示，德方無法確保有ESTA授權或享受免簽待遇的德國公民，在美國邊境可以自動通關。“一個人能否進入美國的最終決定權在美國邊境當局手中。”



英國外交部20日更新了前往美國的旅行建議，警告違反美國入境規定的英國人可能面臨嚴重後果。在最新的建議中，英國外交部敦促英國公民“遵守所有入境（規定）、簽證和其他入境條件”。英國外交部表示，美國當局制定並嚴格執行入境規定，如果違反規定，可能會被逮捕或被拘留。英國外交部本月早些時候證實，他們正在為一名據稱在美國邊境被拘留的英國公民提供支持。



芬蘭外交部21日發佈聲明，提醒芬蘭公民，由於美國近期頒佈了行政命令，規定今後凡以免簽資格或持美國簽證前往美國的人，必須在性別欄注明“男性”或“女性”，同時，申請人必須在申請中注明其出生時的性別。因此，芬蘭外交部提醒，如果申請人護照上記錄的當前性別與出生時指定的性別不同，美國當局可能會拒絕入境，應提前與美國當局核實入境要求。



丹麥外交部也于21日向該國公民發佈新的赴美旅行安全提示，警告跨性別者和非二元性別者在出發前聯繫美國大使館。丹麥外交部在一份聲明中表示：“如果你的護照上有X性別，或你已改變性別，建議在旅行前聯繫美國大使館，瞭解適用於你的信息。”