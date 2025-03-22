防務自主，歐洲“準備就緒”了嗎？

中評社北京3月22日電／歐盟峰會日前在比利時布魯塞爾舉行。峰會原則上同意了歐盟委員會提交的《2030年準備就緒》白皮書，但歐盟成員國在如何保衞烏克蘭和自身安全的問題上仍存分歧。分析人士認為，在美國新一屆政府對歐政策轉向背景下，加速擺脫對美依賴、實現防務自主已經成為歐洲國家的普遍共識。然而，歐洲防務自主仍面臨諸多挑戰，“準備就緒”需要大量時間和金錢，道阻且長。



軍援烏克蘭仍存分歧



新華社報導，烏克蘭危機和美國新一屆政府對烏態度極大刺激了歐洲的安全意識，如何保衞烏克蘭成為本屆峰會的重要議題。



“國際秩序正經歷1945年以來從未有過的巨大變化。這是歐洲安全的關鍵時刻。”歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯在布魯塞爾表示。



本屆峰會前，卡拉斯呼籲將歐盟今年對烏克蘭的軍事援助金額增至400億歐元。這一提議遭到意大利、西班牙、匈牙利等國反對，但獲得一些東歐及北歐國家支持，法國態度不明朗。卡拉斯20日表示，由於多數歐盟國家面臨財政赤字壓力，一些大國對向烏克蘭提供400億歐元軍事援助持保留態度，目前歐盟正努力達成一個短期目標，即先向烏克蘭提供50億歐元用於購買彈藥。



據歐洲媒體報導，此次峰會後，除匈牙利外的26個歐盟成員國領導人簽署了一份援烏聲明，但對援烏的具體金額、方式未達成共識。輿論認為，這說明歐盟內部圍繞如何保衞烏克蘭這一問題仍存分歧。



復旦大學中歐關係研究中心主任簡軍波指出，經濟壓力下，歐洲各國對持續撥款軍援烏克蘭存在分歧，對如何籌措資金持不同意見，就向烏派遣維和部隊或讓法國“核保護傘”延伸至烏克蘭等提議也未形成共識。

