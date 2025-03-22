中日舉行第六次經濟高層對話

中評社北京3月22日電／3月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在東京同日本外相岩屋毅共同主持召開第六次中日經濟高層對話，雙方15個政府部門負責人出席。



新華社報導，王毅說，去年底，習近平主席同石破茂首相在利馬舉行會晤，一致同意按照中日四個政治文件確立的原則，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，明確了雙方努力方向。今天，時隔6年舉行中日經濟高層對話，旨在落實兩國領導人重要共識，加強經濟發展戰略和宏觀經濟政策溝通，為傳統合作固本強基，為新領域新模式合作拓展路徑，共同繪製中日經貿合作的新藍圖，為全面推進中日戰略互惠關係提供堅實經濟支撐。



王毅表示，中日邦交正常化以來，雙邊貿易增長了300多倍，連續15年保持3000億美元的高水平，累計雙向投資近1400億美元。雙方產業合作緊密，經濟利益深度融合，給兩國人民帶來了實實在在利益，也充分印證中日互為伙伴，而不是對手；互為機遇，而不是風險，應當相互支持，而不是彼此割裂。面對世界經濟格局深刻調整，單邊保護主義甚囂塵上，經濟全球化遭遇逆流，中日兩國作為世界主要經濟體，應當樹立正確相互認知，展現責任擔當，以創新思維共謀發展，給合作共贏做“加法”，對問題分歧做“減法”，為全球經濟注入新動能，給動蕩世界提供確定性。



一是加快推進經貿合作轉型升級。建立契合新時代要求的新合作格局，發揚“以經促政”的優良傳統，擴大各領域各部門對話交流，培育更多新的增長點。

