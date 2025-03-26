社評：“台獨”內捲化　戰爭風險外溢化

民進黨“大罷免”造勢活動現場。（中評社 資料照） 中評社香港3月26日電（評論員 束沐）民進黨當局3月13日召開“國安”高層會議，宣佈駭人聽聞的“抗中17條策略”，公然將大陸定性為“境外敵對勢力”，並祭出一連串限制兩岸交流的措施。17條是民進黨自2000年首次執政以來，最赤裸、最惡毒、最危險的兩岸挑釁行為之一，背後體現了台海宏觀形勢變化之下“台獨”分裂活動的新特點、新趨勢，值得深入分析。



簡言之，17條以及民進黨當局近一段時間以來針對兩岸關係的所作所為，可以用“內捲式台獨”概括，這是“台獨”演變至今的最新表現形式。“內捲”是近年來興起的輿論熱詞，源於研究中國古代農業經濟的學術概念，引申後泛指某種社會活動陷入“投入越大、收益越少”的低效循環，後來被廣泛運用於惡性競爭、價格戰、形式主義、“瞎折騰”等當代社會問題。



觀察當前島內政局與民意變化，尤其是民進黨“抗中謀獨”、“綠色恐怖”的政治企圖、社會效應與輿論反響，可以得出“內捲”與“台獨”結合的觀察，而恰恰是“台獨”的內捲化催生了17條。“內捲式台獨”可歸納為兩個特點：



第一，“內捲式台獨”是“台獨”勢力被大陸硬實力強勢碾壓、以及各種“法理台獨”屢遭挫敗的“絕望”之下，民進黨當局“刀刃向內”的對內清洗。過去20多年來，在大陸《反分裂國家法》與軍事力量震懾下，以公投、“修憲”、“制憲”、宣佈“獨立”等手段實現“法理台獨”，連民進黨自己都不再相信、幾近放棄。另一方面，民進黨2016年重返執政後，無論是勾連外部政軍勢力企圖掏空一中原則、還是圖謀推翻聯大2758號決議文，都是謀求“國際法理台獨”的嘗試，但很明顯上述挑釁同樣屢屢碰壁。



以五年前“反滲透法”生效為標誌，民進黨當局開始將“台獨”分裂活動的重點，放在控制和切斷兩岸交流、迫害所謂“親陸勢力”和“大陸代理人”的層面。換言之，“台獨”分裂勢力既無膽衝撞大陸軍事硬實力、又無法顛覆國際社會同行的一中原則、也擋不住兩岸同胞走近走親的大勢，只能選擇困獸猶鬥，動用手中碩果僅存的公權力，對島內不滿民進黨、反對“台獨”的政黨、團體、企業和個人進行迫害。通俗來說就是，搞不動大陸，就搞“自己人”。

