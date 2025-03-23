快評：台灣政治惡質化發展　社會危機感不足

中評社快評/針對台灣“立法院”21日原訂處理國民黨兩大公投案，因民進黨“立委”占領主席台癱瘓議事而作罷，以及國民黨台南市黨部黨工因疑涉與死亡人口連署罷免綠委被羈押，國民黨“立委”羅智強22日表示，他很早就聽聞賴清德有“全面殲滅在野黨計劃”，此傳聞已是現在進行式。



台灣媒體報導，羅智強說，“今天滅在野，明天滅民主，著手準戒嚴，全民上戰場”，“台灣正在走向危險的邊緣，民主正遭受最嚴重的威脅”。羅智強還說，去年一整年，檢察機關啟動了“斬白龍”行動，成功殲滅了前民眾黨主席柯文哲、重創了民眾黨；今年一整年，檢察機關把血滴子瞄準國民黨，全面司法血洗在野黨。羅智強呼籲台灣民眾思考一個問題：官商勾結的明明是掌握權力、掌握資源的執政黨，但為什麼檢察官、“監察院”卯起來辦的都是在野黨？



羅智強說，“監督在野黨”竟成為台灣的民主鐵則，這是什麼樣的民主？對內，執政者用司法血洗在野黨；對外，宣布大陸是“境外敵對勢力”，同時祭出“威權17條”，準備在台灣製造敵人，尋找清算的借口；民進黨已行文全台黨部參與大罷免，加油添火……



羅智強點出的，不僅是國民黨面臨的問題與挑戰，而是台灣的政治現實，點出了未來可能面臨的危險局勢：台灣政治正在惡質化發展！但是很顯然，對於這種政治發展，國民黨或藍營的危機感不足，在野陣營的危機感不足，整個社會的危機感也不足，以致未能對執政者形成有力的監督和制衡，未來發展極不樂觀！