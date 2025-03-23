巴勒斯坦媒體稱以空襲炸死哈馬斯政治領導人

中評社香港3月23日電／據巴勒斯坦媒體23日凌晨報導，以色列在加沙南部汗尤尼斯發動的空襲炸死了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治領導人薩拉赫·巴達維爾。



新華社援引報導說，空襲還炸死了巴達維爾的妻子。



以色列18日以哈馬斯拒絕美方提出的延長停火協議、釋放被扣押人員為由，對加沙地帶恢復大規模空襲；次日宣布在加沙地帶中部和南部展開有針對性的地面行動。以色列國防軍與以國家安全總局（辛貝特）21日發表聯合聲明說，以軍在20日的軍事行動中打死哈馬斯在加沙地帶南部的軍事情報負責人烏薩馬·塔巴什。