第六次中日經濟高層對話達成二十項重要共識

中評社香港3月23日電／當地時間3月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在日本東京同日本外相共同主持第六次中日經濟高層對話。



新華社報導，中方發改委、外交部、財政部、商務部、工信部、生態環境部、海關總署，日方內閣府、外務省、經產省、財務省、國土交通省、農林水產省、環境省部級官員出席。雙方同意共同落實兩國領導人達成的重要共識，豐富中日戰略互惠關係在經濟領域內涵，共同致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日經貿關係。對話達成二十項重要共識：



一、加強綠色發展合作，2025年在中國舉辦第十八屆中日節能環保綜合論壇、中日碳減排政策對話。加強綠色貿易投資合作，就續簽中日長期貿易協議備忘錄保持溝通。



二、加強生態環境合作，2025年在中國舉辦第四屆中日環境高級別圓桌對話會，開展中日青年環境工作者互訪交流。



三、日方歡迎中方參加2027年國際園藝博覽會。



四、加強養老服務、護理等領域務實合作，培育銀發經濟。中方歡迎日方在中國舉行老齡產業交流會。



五、雙方就進一步推動中日第三方市場合作，共同評估合作項目進展，繼續推進在第三方市場的企業間經濟合作達成一致。



六、日方支持中方舉辦第八屆中國國際進口博覽會。中方支持日方舉辦2025大阪·關西世博會。推動地方間經貿合作，支持中日（成都）城市建設和現代服務業開放合作示範項目等合作。



七、加快服務貿易合作，2025年在日本舉行中日服務貿易政策對話。



八、2025年舉行中日工業副部級磋商、中國商務部與日本經濟產業省副部級定期磋商。繼續開展汽車領域合作，繼續舉辦中日汽車對話。中日相互支

持舉辦世界技能大賽。



九、雙方鼓勵中國海關總署和日本厚生勞動省繼續開展中日食品安全合作部長級對話。



十、加強供應鏈合作，繼續舉辦中日出口管制對話及政企交流活動。