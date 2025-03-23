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以軍說持續打擊黎巴嫩真主黨目標
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2025-03-23 10:26:05
中評社香港3月23日電／以色列國防軍22日發表聲明說，以軍當天下午和晚間持續對黎巴嫩境內多個真主黨目標發動空襲。
新華社報導，聲明說，打擊目標包括真主黨人員、指揮中心、火箭彈發射器和武器庫。以軍將根據需要持續進行打擊，以保護以色列平民的安全。
以軍當天稍早時通報，5枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部邊境城市梅圖拉，其中3枚被成功攔截，其餘2枚未越過黎以臨時邊界落在黎南部。襲擊發生後，以軍隨即向黎南部予以火炮回擊。
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