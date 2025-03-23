英媒：“特朗普衰退”擔憂令美英貨幣政策承壓

中評社香港3月23日電／英國《衞報》日前刊文指出，美國關稅政策引發的貿易爭端可能在美國和英國經濟亟需降低借貸成本時推高通脹，對“特朗普衰退”的擔憂令美聯儲和英國央行承受更大降息壓力。新華社摘要文章如下：



美英兩國貨幣政策制定者在判斷利率走勢時，要將如何認真應對“特朗普發起全面貿易戰”的威脅納入考量。



美聯儲將審視由關稅引發的“特朗普衰退”風險——飆升的進口成本可能令本已因生活成本危機而備受打擊的消費者停止支出。世界大型企業聯合會數據顯示，美國消費者信心水平大幅下降，2月份消費者信心指數創下近四年來的最大單月跌幅。



英國央行決策者面臨同樣的困境，關稅是當前最大擔憂之一。與美聯儲情況相似：通脹率不斷上升並保持在2%的目標水平以上，而勞動力市場，特別是製造業和建築業正面臨失業率上升、職位空缺減少以及僱主計劃裁員等情況。



在美國，消費者支出與股市下跌的關聯更為緊密。美聯儲報告指出，過去十年美國零售額增長主要由富裕家庭推動，其支出增幅是低收入群體的兩倍

多，而這一趨勢高度依賴股市收益。



查爾斯·斯坦利證券公司股票分析師加里·懷特說：“由於（美國）總統的激進貿易政策，人們擔心出現‘特朗普衰退’，這意味著儘管通脹率高企，現在市場仍期待美聯儲會繼續降息。”