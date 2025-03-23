傳柯文哲“有血尿且半夜會痛醒”　陳佩琪回應

中評社台北3月23日電／台北地院20日審理京華城案，台灣民眾黨前主席柯文哲爆料指承辦檢察官林俊言以“不雅影片”恐嚇他，若不配合便要將內容送交法院，柯笑稱還好妻子陳佩琪家教嚴，他仔細一想才沒被林俊言檢察官唬住；對此，陳佩琪昨（22）日發文針對柯上述言論自我檢討，也坦言對於當天在庭上聽聞律師說柯有血尿且晚上會痛醒一事，“是我過去不知道的事”。



根據《中時新聞網》報導，針對柯文哲稱家教嚴，陳佩琪昨在臉書表示，她悍妻形象還不只如此，並透露有次柯吃完早餐後伸伸懶腰， 一不小心鮪魚肚就凸出來了，當她眼尾餘光斜斜飄過去，柯便警覺老婆就快發飆，立刻把凸肚縮回去， 還低頭刻意把皮帶拉緊好掩飾一下；另外，針對律師提及柯有血尿的情形，甚至還會痛到醒來，盼法院考量其身體健康狀況，給予交保一事，陳坦言此事令她擔憂不已。



該文引來許多小草回應，並紛紛表示“真的讓人擔憂柯P的身體，佩琪醫師辛苦了”、“請佩琪醫師、柯P都保重身體”、“希望阿北身體趕快恢復”。



陳佩琪則在留言區寫道，過去她會安排柯文哲去台大體檢，報告最終會寄到家里，因柯太忙了，她會幫檢查數據，要是報告中有紅字的，便會安排隔段時間再去追蹤，“但血尿和晚上會痛醒是我過去不知道的事，是很擔心，但不能見他，只能拜託律師瞭解有何管道可以先行處理，在此先謝謝大家的關心”