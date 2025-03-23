3月24日迎來土星環“消失”

中評社香港3月23日電／3月24日凌晨起，“指環王”土星的光環將上演持續數日的“消失”奇觀。這是時隔15年多再次迎來土星環“消失”。



土星環是什麼？它真的消失了嗎？天文科普專家為您揭秘。



新華社報導，中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，在浩瀚的宇宙中，土星是太陽系中最早被發現具有光環的行星，被大家親切地稱為“指環王”“草帽星”等。事實上，土星的光環由無數冰晶和碎石構成，這些冰晶反射太陽光，形成土星環的絢爛光芒。



土星環位於土星的赤道平面上空。由於地球、土星在各自的軌道上繞日公轉，從地球視角觀察，土星環傾角會呈現周期性變化。



“在土星約29.5年的公轉周期中，從地球上看，每年土星環的傾角都不相同。”王科超介紹，平均每隔15年左右，土星環會以最大傾角朝向地球，此時的土星環能被我們更清晰地看到；同樣每隔15年左右，當土星環側面正對地球時，最小傾角是0度，我們會看到土星環“消失”。上一次土星環“消失”是在2009年9月4日。



今年3月24日，土星光環的側面再次正對地球，幾乎與我們視線的方向平行。“土星環很薄，厚度衹有幾十米，在這個角度下很難被觀測到，看起來就好像‘消失’了，實際只是一種錯覺。”王科超說，就這一次而言，土星光環“消失”的時間十分接近3月12日的土星合日，土星與太陽的距離很近，導致土星環隱匿在太陽光輝中，難以觀測。



“除此之外，今年還會出現另一種意義上的土星環‘消失’。”王科超說，5月7日，在地球上雖然能看到傾斜的土星光環，但那天太陽直射土星赤道，其光線與土星環面平行，土星光環所能反射的太陽光非常有限，導致難以觀測，看起來也像“消失”一般。