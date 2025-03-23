蔣萬安化身“台北隊長”助李彥秀固樁

中評社台北3月23日電／大罷免潮遍地開花，台北市長蔣萬安23日出席南港區國民黨黨員慶生會，與藍委李彥秀再度同台，當起台北隊長幫忙救火。蔣萬安致詞表示，李彥秀在地方服務26年，幾乎把她的青春都獻給南港及內湖地區，並細數政績，直呼“這麼好的‘立委’我們要做她的後盾，成為她最堅實的靠山”。



根據《中時新聞網》報導，蔣萬安昨出席青年就業博覽會，並與北市5位藍委賴士葆、李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、羅智強同台，今日再赴南港區國民黨黨員慶生會與李彥秀同台。蔣萬安表示，很高興能跟這麼多鄉親，在周末時候有更進一步交流互動，也透露自己很喜歡到基層走走。



對於媒體問及，假日行程滿檔，老婆不會生氣？蔣笑稱，“不會不會，也非常謝謝太太，一直體諒帶著3寶”。至於假日還當起台北隊長？蔣也回應“我們都是台北隊，全力拚市”，且不管中央“立委”或地方議員，周末都會安排很多跟地方鄉親的說明會，包含親子也好、對長者照顧等，其實都很高興，利用周末假日，在戶外可以跟大家有很多的交流”。



蔣萬安致詞也提到，李彥秀在地方服務26年，幾乎把她的青春都獻給港湖地區，並透露自己曾在“立法院”與李共同合作，完全瞭解李的付出與用心，只要提到港湖就會衝第一，包含LaLaport開幕前，就曾與市府團隊多次會議討論交通問題，並協助市府與“中央部會”的協調等。 蔣萬安直言，李彥秀是真正在為南湖鄉親著想、打拚的優秀委員，“我們一定要全力支持相挺李彥秀，這麼好的‘立委’我們要做她的後盾，成為她最堅實的靠山”。