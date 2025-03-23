回應有否用過DeepSeek　庫克稱感覺好

中評社香港3月23日電／中國發展高層論壇正在北京召開，逾百名全球跨國公司代表出席。其中蘋果公司首席執行官庫克被記者問到，有否用過中國人工智能模型DeepSeek時，形容感覺很好。



據香港電台報導，與會的外資企業代表亦包括滙豐集團行政總裁艾橋智、寶馬集團董事長齊普策、輝瑞董事長博爾拉等人。國務院副總理何立峰，及商務部部長王文濤昨日分別會見多名來華出席論壇的企業代表。