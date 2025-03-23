蘇丹北達爾富爾州一地區遭襲至少45平民死亡

中評社北京3月23日電／據蘇丹地方組織和民間機構22日發佈的消息，蘇丹快速支援部隊當天襲擊西部北達爾富爾州馬勒哈地區，造成至少45名平民死亡。



新華社報導，蘇丹地方組織“法希爾抵抗委員會協調組織”一名發言人告訴新華社記者，蘇丹快速支援部隊21日進入馬勒哈地區，在市場和居民區進行搶劫。22日，蘇丹快速支援部隊繼續在該地區實施搶劫，遭當地居民抵抗後開槍射擊，造成至少45名平民死亡。



另據蘇丹民間機構“蘇丹醫生網”22日發表的聲明，蘇丹快速支援部隊對馬勒哈地區的襲擊造成48名平民死亡，另有63人受傷。



蘇丹快速支援部隊尚未對此次襲擊事件作出回應。



馬勒哈地區位於北達爾富爾州首府法希爾以北約210公里，毗鄰利比亞邊境，資源豐富，戰略地位重要。為爭奪對北達爾富爾州的控制權，2024年5月以來，蘇丹武裝部隊聯合地方武裝，同蘇丹快速支援部隊在法希爾展開激烈戰鬥。達爾富爾地區位於蘇丹西部，劃分為5個州，除北達爾富爾州外，目前該地區其他4個州均被蘇丹快速支援部隊控制。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續近兩年的武裝衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生，超過1285萬人流離失所。