世貿總幹事：美是全球貿易受益者　應尊重市場

中評社北京3月23日電／據央視新聞：在美國政府每天都在宣揚美國在國際貿易中被其他國家“占便宜”、並持續揮舞關稅大棒之際，世貿組織總幹事恩戈齊·奧孔喬－伊維拉近日發表《美國是貿易大贏家》一文，以翔實的數據和分析，揭示了一個被美方刻意掩蓋的真相：美國不僅是全球貿易體系的受益者，更在服務貿易領域占據絕對優勢。



美國政府揮舞關稅大棒，其理由是“美國長期存在貨物貿易逆差”。然而，這一邏輯卻選擇性地忽視了美國在服務貿易中的優勢。世貿組織總幹事伊維拉提供的數據顯示，2023年美國服務出口額突破1萬億美元，占全球服務貿易總額的13%；美國與大多數主要經濟體都有服務貿易順差，2024年順差總額近3000億美元。更值得關注的是，美國在高附加值服務領域近乎壟斷：知識產權使用費年收入逾1440億美元，遠超其他國家；金融、法律、科技等專業服務出口持續擴大，支撐起410萬個就業崗位。而製造業出口支持的510萬個就業崗位中，約有一半實際上涉及服務業。



世貿組織經濟學家預測，到2040年，數字化將使服務業在世界貿易總額中的份額增至37.2%。數字化服務已成為全球貿易中增長最快的領域，其價值在2005年至2023年間增長了四倍，達到4.25萬億美元，而美國占這些出口的15%以上。因此，若僅以貨物貿易逆差斷言“美國吃虧”，只是以偏概全。



對此，有分析人士指出，貿易不是零和遊戲，而是基於比較優勢的共贏分工。美國服務貿易的發展，恰恰印證了全球化分工的特點。這一市場經濟規律與美國政府“以關稅重塑產業鏈”的單邊主義形成鮮明對比：前者通過市場機制發揮比較優勢，提升資源配置效率，後者則以政治干預製造摩擦，謀求本國單邊利益。