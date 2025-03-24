仇長根：賴清德“保台”是假“賣台”是真

仇長根 中評社香港3月24日電（作者 仇長根）最近有台灣學者談論特朗普要剝台灣“兩張皮”，一張是要台灣提高向美國交“保護費”，另一張是要拿走“台積電”。此話聽來不無道理，特朗普公開提出，台灣“防務經費”要提高到占GDP的10%（2024年占GDP的2.45%），聲稱“台灣偷走了美國晶片”。顯然，特朗普在對台軍售問題上不會罷手，還要釜底抽薪讓“台積電”變“美積電”。



翻開歷史帳簿可以看到，1979年以來美國對台軍售共計125批次，總金額高達742.23億美元。其中卡特批售5.8億、里根11億、老布什60億、克林頓190億、小布什200億、奧巴馬140億。特朗普首任四年183億、拜登四年77億多。美國嚴重違反中美三個聯合公報精神，尤其“八一七公報”，美國政府聲明：“不尋求執行長期向台灣出售武器的政策，向台灣出售的武器在性能和數量上不超過中美建交後近幾年的水平，準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決，承認中國關於徹底解決這一問題的一貫立場”。然而，這麼多年美國對台軍售數量“不減反增”，而且性能上從“防禦性”武器提升到“攻擊性”。是不是背信棄義，世人看得很清楚。



台灣已成為美國軍火商“大客戶”，尤其2016年以來，蔡英文及民進黨當局施政，用人民的“納稅錢”“血汗錢”，共購買美國軍火260多億美元，算下來8年多時間台灣購買美國軍火費用，占到45年來總金額742億美元的三分之一以上。賴清德上台為了巴結美國，主動宣佈將“防費預算”提升到GDP的3%，並放出資訊要購買70億至100億美元軍備計劃。當然，這些距離特朗普喊價占GDP的10%還相差很多很多，台灣後續面對特朗普施壓，可選擇“討價還價”的餘地非常小。再粗算一下帳單，台灣一年“行政總預算”新台幣不到3兆元（2025年總預算為2.9兆），如提高到GDP的10%約新台幣2.6兆，那就會占到一年總預算的85%，如此台灣百姓的日子怎麼過？。

