哈馬斯政治領導人巴達維爾在以軍空襲中喪生

中評社香港3月23日電／巴勒斯坦武裝組織哈馬斯政治領導人巴達維爾據報在以色列對加沙地帶的空襲中喪生。



英國廣播公司引述哈馬斯官員說，以軍在當地星期日凌晨空襲加沙南部汗尤尼斯，導致巴達維爾和他的妻子死亡。



香港電台援引路透社報導，加沙地帶北部、中部和南部在星期日接連傳出爆炸聲，報導引述目擊者說，以軍的空襲擊中多個目標。加沙衛生部門表示，以軍星期日至今在汗尤尼斯和拉法的空襲已造成至少18名巴勒斯坦人死亡。