國際研究團隊研發出新型輕量形狀記憶合金

中評社香港3月23日電／日本東北大學領銜的一個國際研究團隊在新一期英國期刊《自然》上發表成果說，他們研發出一種以鈦和鋁為主要成分的新型形狀記憶合金，這種輕量合金在約400攝氏度的溫度變化範圍內表現出優異的超彈性，有望在宇宙空間等溫度變化劇烈環境中應用。



新華社報導，東北大學和日本原子能研究開發機構等機構日前聯合發佈新聞公報說，擁有超彈性的形狀記憶合金能像橡膠一樣伸縮且擁有高強度，因此，鎳鈦合金等形狀記憶合金已在醫療設備、減震結構等領域得到廣泛應用。近年來，隨著太空開發的升溫，形狀記憶合金在航天領域的應用受到期待。



在本項研究中，日本研究人員和捷克科學院同行參考質量較輕的元素鈦和鋁的二元合金狀態圖，在以這兩種元素為主要成分的基礎上添加少量鉻，新研製出了輕量的形狀記憶合金（Ti-Al-Cr）。這種合金在室溫下的比重為4.36，比鎳鈦合金輕約30%，且強度高，超彈性變形的可恢復應變能力超過7%。新型合金的形狀恢復功能可在零下269攝氏度至零上127攝氏度的範圍內展現出來。



公報說，新型形狀記憶合金的超彈性覆蓋約400攝氏度的溫度變化範圍，而且鈦合金通常具備很高的耐腐蝕性，有望應用於火星、月球、小行星探測等太空開發領域。