李強出席中國發展高層論壇年會並發表主旨演講

中評社香港3月23日電／國務院總理李強3月23日上午在北京出席中國發展高層論壇2025年年會開幕式並發表主旨演講。



新華社報導，李強表示，正如習近平主席指出，發展是人類社會的永恒主題。大家都非常關心中國經濟發展情況，也很關心全球發展走向。一段時間以來，對中國經濟和世界形勢，基於不同層面、不同視角的觀察和分析可謂林林總總，其中不乏真知灼見。這裡我也想從三個視角，跟大家分享一些觀察和思考。



第一個視角：從“春節經濟”來看中國的發展活力。今年春節前後，中國經濟湧現出一批現象級的亮點。電影、冰雪、文旅等消費市場熱點紛呈，展現了國內經濟循環的巨大潛力。以“杭州六小龍”等初創企業為代表的科技突破不斷湧現，展現了創新創造的巨大能量。綠色家電、新能源產業等綠色經濟蔚然成風，展現了轉型發展的巨大空間。不同領域的新動能不斷積蓄壯大，必將為中國經濟帶來持久旺盛的發展動力。



第二個視角：從全國兩會來讀中國的經濟政策。今年中國將經濟增長目標設定為5%左右，既是源於對中國經濟基礎條件的深刻把握，也源於對自身治理能力和未來發展潛力的堅定信心。我們將注重加大政策力度與激發市場力量相結合，努力實現這一預期目標。一方面實施更加積極有為的宏觀政策，進一步加大逆周期調節力度，必要時推出新的增量政策，為經濟持續向好、平穩運行提供有力支撐。另一方面深化經濟體制改革，不斷推進全國統一大市場建設，著力打通經濟循環的堵點卡點，為各類經營主體進一步營造良好發展環境，強化對企業創新創造的政策支持，增強發展內在驅動力。



第三個視角：從國際變局來思考世界發展進步的人間正道。當今世界經濟碎片化加劇、不穩定不確定性上升，更需要國家開放市場、企業共享資源，攜手抵禦風險挑戰、實現共同繁榮。中國始終把自身發展同全球發展緊密結合在一起，將堅持經濟全球化正確方向，踐行真正的多邊主義，努力做全球和平發展事業的穩定性、確定性力量。我們將堅定不移推進開放合作，倡導國際通行規則下的公平競爭，維護自由貿易和全球產業鏈供應鏈暢通穩定，繼續敞開懷抱歡迎各國企業，進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，幫助外資企業深度融入中國市場。希望企業家們做全球化的堅定維護者、推動者，齊心協力、精誠合作，抵制單邊主義和保護主義，在互利互惠中實現更大發展。



吳政隆參加開幕式。



本次年會由國務院發展研究中心主辦。新開發銀行行長羅塞芙、亞洲開發銀行行長神田真人，以及國內外企業家、政府官員、專家學者和國際組織代表約720人參加開幕式。