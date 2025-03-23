特朗普尋求懲處就移民政策起訴政府的律師

中評社北京3月23日電／據央視新聞：美國法律和民權團體當地時間22日向媒體揭露其面臨的新威脅：美總統特朗普可能動用權力恐嚇、打壓敢於挑戰其移民政策等關鍵議程的律師。



據路透社報導，特朗普21日發給司法部長帕姆·邦迪一份備忘錄，指示聯邦司法部對存在“職業行為不端”的律師採取行動，懲處那些代理起訴本屆政府案件的律師和律師事務所。



特朗普指認那些律師助長了移民系統中“猖獗的欺詐現象和毫無根據的權利主張”，稱那些控告政府的訴訟“毫無根據、帶有政治傾向”，要求邦迪列明參與相關訴訟的律所名單提交給白宮，以便白宮取消它們的安全許可，並終止聯邦政府與它們的合作。



特朗普今年1月就任總統後，要求加速拘捕、驅逐、遣返非法移民，還主張將無法遣返回原籍地的非法移民押送至第三國關押，以“節省”美方處置成本。政府相關行動面臨多起訴訟。



白宮發言人泰勒·羅傑斯就此事回應說，特朗普正在兌現他的承諾，“確保司法系統不再被用作對付美國人民的武器”。



美國民權律師委員會在一份聲明中指責特朗普及其盟友“一再蔑視法治”。



美國民權聯盟的資深律師本·維茨納說，特朗普的新動作意在“恐嚇、嚇退”那些對其主推政策發起挑戰的律師。“法院是目前為止唯一頂住特朗普猛烈攻擊的機構，”維茨納說，“如果沒有律師將訴狀提交給法院，法院就無法發揮這一作用。”



據路透社報導，特朗普政府自1月20日上任以來，其在移民、跨性別權利等議題上的舉措已招致100多起訴訟挑戰，至少12家大型律所參與訴訟。